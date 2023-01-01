В Перми на остановках общественного транспорта начали менять таблички Работа будет закончена в течение года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

МКУ «Гортранс» приступило к актуализации информации на табличках о маршрутах и интервалах движения общественного транспорта, которые размещаются на остановках. В ходе замены табличек обновляется и их внешний вид.

Как сообщили в МКУ, новый дизайн бесплатно предоставлен активистами сообщества «Первый парк». В частности, на табличках изменена вёрстка и увеличен шрифт для лучшего восприятия информации пассажирами. Цветовая гамма новых элементов выполнена в соответствии с единым стилем пермского транспорта.

Работу по всему городу планируется завершить в течение года.

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