Алёна Бронникова В охранной зоне Вишерского заповедника хотят разрешить добычу полезных ископаемых По мнению экологов, это может поставить под угрозу существование редких видов животных и растений Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект Приказа об охранной зоне государственного природного заповедника «Вишерский». Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает установить границы охранной зоны Вишерского заповедника в Республике Коми и Свердловской области, а также утвердить Положение. Согласно последнему на его территории запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на экологию, такие как промысловая охота, промышленное рыболовство, рубка леса, капитальное строительство и пр. Кроме того, запрет вводится и на разведку и разработку полезных ископаемых за исключением проведения данных работ в пределах участков, на которые выданы лицензии.

На сайте Эковики.ру появилась публикация, призывающая проголосовать против проекта. Авторы сообщают о том, что в границах охранной зоны действует лицензия на добычу и разведку золота, выданная АО «Октан». По информации экспертов, добыча золота нарушит ряд федеральных законов и может привести к разрушению среды обитания редких и исчезающих видов животных и растений.

«Любые горные работы, в том числе, промывка золота, вызовут снижение прозрачности воды в реках, что приведет к экологической катастрофе. Основной охраняемый объект заповедника — европейский хариус — пострадает однозначно, и таймень тоже, а это краснокнижный вид. И ещё важный фактор - там будет большой приток людей, которые практически бесконтрольно смогут заниматься браконьерством», — прокомментировал изданию старший научный сотрудник Вишерского заповедника, кандидат биологических наук Алексей Селиванов.

Как сообщил telegram-канал «Зелёный змий» со ссылкой на источник, ранее проект положения направлялся на согласование в правительство Пермского края и получил отрицательное заключение. Несмотря на это Минприроды вынесло документ на общественное обсуждение без внесения значительных правок.





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