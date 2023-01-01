Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника спецоперации Василия Новосёлова Он был ветераном Чечни Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Октябрьского городского округа

В Октябрьском городском округе 23 августа похоронили ефрейтора контрактной службы Василием Новосёловым, уроженцем деревни Верх-Бияваш, который погиб в августе в ходе российской спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает администрация Октябрьского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным властей, после срочной службы Василий Новосёлов участвовал в боевых действиях в Чечне, работал в колхозе, а в апреле 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и уехал на спецоперацию.

В августе этого года он погиб при ведении наступления. Командование части, в которой он служил, представило его к правительственной награде.

Напомним, сегодня сообщалось сразу о нескольких погибших участниках спецоперации из Пермского края: 28-летнего мобилизованного Константина Меньщикова из посёлка Майский, Анатолия Авдеева из Частинского муниципального округа, артиллериста Александра Мошева из Верещагино и Дмитрия Секлецова из Ординского муниципального округа. Обстоятельства их гибели местные власти не уточняют.

Кроме того, 24 августа Перми состоятся похороны известного тренера Станислава Синицына, погибшего в ходе СВО на Украине. Военнослужащий скончался в госпитале после тяжелого ранения.





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