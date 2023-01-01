В Перми 24 августа простятся с погибшим в СВО известным тренером Станиславом Синицыным Поделиться Твитнуть

Станислав Синицын

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В четверг, 24 августа, в Перми состоятся похороны известного тренера Станислава Синицына, он погиб в ходе СВО на Украине. Церемония прощания начнётся в 11:00 в ДК «Искра» (ул. Веденеева, 54), сообщает «КП-Пермь».

Напомним, Станислав Синицын скончался в госпитале после тяжёлого ранения, полученного в зоне боевых действий. Врачи боролись за жизнь мужчины в течение двух недель.

Синицын был основателем Пермского центра силовой кондиционной подготовки. У военнослужащего остались жена и двое детей двух и 14 лет.

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