В Перми на улице Локомотивной ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

В Перми 24 и 25 августа c 22:00 до 06:00, а также с 06:00 27 августа до 06:00 28 августа частично будет ограничено движение по ул. Локомотивной. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В ведомстве пояснили, что в рамках возведения третьего этапа ул. Строителей рабочие будут проводить бетонирование проезжей части путепровода над ул. Локомотивной.

На время монтажных работ для движения будут доступны две полосы — по одной в каждом направлении.

В министерстве попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям.

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