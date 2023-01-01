Статс-секретарём и заместителем министра здравоохранения Пермского края назначен Юрий Головин Поделиться Твитнуть

Юрий Головин / фото: Вести Пермь

Статс-секретарём министра здравоохранения Пермского края стал Юрий Головин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе ведомства «Новому компаньону» подтвердили информацию, уточнив, что назначение состоялось 21 августа.

Ранее Юрий Головин работал в органах прокуратуры. С 2009 года он возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью. Затем руководил отделом по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Около года назад Головин уволился из прокуратуры в связи с выходом на пенсию.

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