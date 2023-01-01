Более трети жителей Прикамья ищут подработку Поделиться Твитнуть

Около 38% опрошенных жителей Прикамья признались, что хотят найти подработку. Об этом сообщает hh.ru.

Чаще всего о поиске источника дополнительного дохода заявляют работники образования и науки (62%), юристы (59%), а также сотрудники такой профессиональной сферы, как «искусство, развлечения, масс-медиа» (58%).

Еще 8% жителей региона сообщили, что у них уже есть подработка. Чаще всего это всё те же педагоги, артисты, журналисты, рекламщики и маркетологи (12-13%).

Не заинтересованы в подработке 51% опрошенных в Пермском крае, обычно это высший менеджмент (53%) и сотрудники сферы безопасности (48%).

Как отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, сегодня в Пермском крае открыто почти 2 тыс. вакансий, предлагающих формат подработки (разовые задания или работа по несколько часов в день по выходным или по вечерам). Чаще всего это вакансии для курьеров, продавцов, менеджеров по продажам и операторов call-центров. Опыт работы в 79% случаев не требуется.

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