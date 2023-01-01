Канализационные стоки 23 августа затопили центр Перми Авария произошла на улице Газеты «Звезда» Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Перми утром, 23 августа, канализационными стоками оказался затоплен центр города. Вода текла по проезжей части ул. Ленина в районе ЦУМа и Комсомольскому проспекту, улицам Газеты «Звезда» и Екатерининской.

Видео с места происшествия было опубликовано в telegram-канале «ВЕТТА — Эх, дороги». По информации издания сейчас на месте коммунальной аварии (у дома № 21 по ул. Газеты «Звезда») образовался небольшой провал.

Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада «Новогор-Прикамье». В компании заявили, что авария локализована. Запланировано проведение ремонтных работ. Они начнутся, как только городские власти согласуют проведение раскопок.

Об отключении воды в домах не сообщается.

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