МЧС предупреждает об утренних заморозках в Пермском крае до -2 градусов
МЧС предупреждает: ночью и утром 24 августа в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.
В ведомстве отметили, что при понижении температуры из-за нарушения правил использования электроприборов и эксплуатации газового оборудования возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров.
В МЧС предостерегли граждан от использования самодельных нагревательных устройств и призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Кроме того, на дорогах возможно образование льда: водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможения.
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