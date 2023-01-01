МЧС предупреждает об утренних заморозках в Пермском крае до -2 градусов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

МЧС предупреждает: ночью и утром 24 августа в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

В ведомстве отметили, что при понижении температуры из-за нарушения правил использования электроприборов и эксплуатации газового оборудования возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров.

В МЧС предостерегли граждан от использования самодельных нагревательных устройств и призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, на дорогах возможно образование льда: водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможения.

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