«Амкар» вышел в​ 1/8 финала Кубка России Всё решилось в серии пенальти Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Кубковый матч второго раунда турнира пермский футбольный клуб сыграл в Миассе против местного «Торпедо». 90 минут встречи победителя не выявили. Была зафиксирована безголевая ничья. Победителя определили послематчевые пенальти. ​

Героем противостояния стал вратарь пермского клуба Хазбулат Хамхоев, отразивший пенальти защитника хозяев Валерия Федосюка. ​

Итог поединка 5:4, и «Амкар» выходит в следующий этап Кубка.

Очередным соперником​ пермской команды в турнире станет победитель матча «Челябинск»​ — «Иртыш» (Омск).

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