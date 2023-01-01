«Амкар» вышел в 1/8 финала Кубка России
Всё решилось в серии пенальти
Кубковый матч второго раунда турнира пермский футбольный клуб сыграл в Миассе против местного «Торпедо». 90 минут встречи победителя не выявили. Была зафиксирована безголевая ничья. Победителя определили послематчевые пенальти.
Героем противостояния стал вратарь пермского клуба Хазбулат Хамхоев, отразивший пенальти защитника хозяев Валерия Федосюка.
Итог поединка 5:4, и «Амкар» выходит в следующий этап Кубка.
Очередным соперником пермской команды в турнире станет победитель матча «Челябинск» — «Иртыш» (Омск).
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