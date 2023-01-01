Алёна Бронникова Пермский оборонный завод перейдёт на отечественное программное обеспечение до 2025 года «Машиностроитель» утвердил направления импортозамещения Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

Оборонное предприятие АО «Пермский завод «Машиностроитель» планирует полностью перейти на отечественные решения в области ИТ до 2025 года. Об этом сообщил начальник управления информационных технологий завода Олег Фофанов. Первым на интервью, опубликованное на сайте предприятия, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как рассказал директор управления, руководство завода изначально сделало выбор в пользу российских технологий. Поэтому предприятие пользуется отечественными комплексами для регламентированного учёта, управления персоналом, конструкторско-технологической подготовки производства, а также собственными программами.

Планируется, что систему Windows на всех компьютерах к 2025 году постепенно заменят российской операционной системой семейства «Альт Линукс». В данный момент предприятие приобрело бессрочные, безлимитные лицензии.

«Первый этап — переход серверной инфраструктуры на российскую ОС. Второй — до февраля 2024 года замена ОС на 500 офисных и учётных рабочих местах. Третий —замена ОС на остальных компьютерах», — уточнил Олег Фофанов.

Кроме того, завод провёл модернизацию серверного и коммутационного оборудования до начала СВО. Производителем приобретённых и установленных серверов, систем хранения данных и коммутаторов является одна из дружественных стран. Проблем с запасными частями и техподдержкой не ожидается, а ресурсов должно хватить по оценке эксперта ещё на семь-восемь лет.

В июне АО «Машиностроитель» попал под антироссийские санкции Евросоюза. Вместе с ним оказались ещё три пермских оборонных предприятия.

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