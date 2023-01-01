Алёна Бронникова
Пермский оборонный завод перейдёт на отечественное программное обеспечение до 2025 года
«Машиностроитель» утвердил направления импортозамещения
Оборонное предприятие АО «Пермский завод «Машиностроитель» планирует полностью перейти на отечественные решения в области ИТ до 2025 года. Об этом сообщил начальник управления информационных технологий завода Олег Фофанов. Первым на интервью, опубликованное на сайте предприятия, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
Как рассказал директор управления, руководство завода изначально сделало выбор в пользу российских технологий. Поэтому предприятие пользуется отечественными комплексами для регламентированного учёта, управления персоналом, конструкторско-технологической подготовки производства, а также собственными программами.
Планируется, что систему Windows на всех компьютерах к 2025 году постепенно заменят российской операционной системой семейства «Альт Линукс». В данный момент предприятие приобрело бессрочные, безлимитные лицензии.
«Первый этап — переход серверной инфраструктуры на российскую ОС. Второй — до февраля 2024 года замена ОС на 500 офисных и учётных рабочих местах. Третий —замена ОС на остальных компьютерах», — уточнил Олег Фофанов.
Кроме того, завод провёл модернизацию серверного и коммутационного оборудования до начала СВО. Производителем приобретённых и установленных серверов, систем хранения данных и коммутаторов является одна из дружественных стран. Проблем с запасными частями и техподдержкой не ожидается, а ресурсов должно хватить по оценке эксперта ещё на семь-восемь лет.
В июне АО «Машиностроитель» попал под антироссийские санкции Евросоюза. Вместе с ним оказались ещё три пермских оборонных предприятия.
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