В Пермском крае выявлен пятый случай заболевания корью Врачи проводят эпидемиологическое расследование Поделиться Твитнуть

В Перми выявлен ещё один заболевший корью житель. Это взрослый, проживающий в доме № 23 по ул. Челюскинцев. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. В здании уже работают врачи, они проводят эпидемиологическое расследование, медицинское наблюдение и вакцинацию контактных.

Также в управлении добавили, что с начала года в Прикамье идёт подчищающая иммунизация против кори. Привито уже более 23 тыс. чел.

Выявленный на ул. Челюскинцев случай — уже пятый за это лето в Прикамье.

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