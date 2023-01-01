В Прикамье в массовом ДТП пострадал двухмесячный ребёнок Легковая машина, в которой он ехал, столкнулась с КАМАЗом Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В ГИБДД рассказали подробности о массовой аварии на трассе Пермь—Березники, которая произошла ещё 17 августа и в которой пострадали два человека. Об этом пишет ВЕТТА.

Предполагаемым виновником ДТП называется 25-летний водитель автомобиля Kia. По предварительным данным, именно он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с КАМАЗом. От удара Kia отбросило на «Шевроле Нива».

В аварии пострадали двухмесячный ребёнок, находившийся в Kia, и водитель «Нивы». Их с различными травмами доставили в больницу.

В ГИБДД Березников продолжают проверку по факту ДТП. Инспекторы также обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, а также воздерживаться от опасных манёвров.

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