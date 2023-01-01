Максим Артамонов В администрации Перми не увидели проблем в школе № 12 Депутаты на пленарке гордумы попросили чиновников рассказать о «скандале, который не стихает до сих пор» Поделиться Твитнуть

школа №12 / фото: 2GIS

Во вторник, 22 августа, на пленарном заседании Пермской думы после отчёта и.о. заместителя главы Перми Юлии Овсянниковой о готовности образовательных учреждений к началу учебного года депутатов заинтересовал вопрос о пермской школе № 12 с углублённым изучением немецкого языка. Педагоги этого образовательного учреждения решили уйти вслед за увольнением по собственному желанию директора Елены Ракинцевой.

Депутат Константин Бусовиков задал чиновнице вопрос о школе №12, потому что «скандал до сих пор не стихает». Он спросил, почему вообще возникла такая ситуация.

«Разговоры о важном» — это, безусловно, принципиальная позиция, и они необходимы. Но у нас получается, что любые участники СВО или ветераны спецоперации могут попасть без согласования в школу и просвещать наших детей, или есть какая-то процедура? Как это происходит и почему эта ситуация вообще возникла?» — поинтересовался депутат.

Овсянникова пояснила, что ответит в «общем варианте».

«Первое, что для нас действительно важно, — это запустить школу к началу учебного года и запустить все внутренние процессы. Для этого всё сейчас делается, и нет большой потребности в преподавательском корпусе. Школа укомплектована и готова штатно принять детей. Это самое главное. Хотелось бы отметить, что школа как муниципальное учреждение руководствуется государственной политикой в сфере образования. И в рамках этой государственной политики должны выстраиваться отношения и всё там прописываться. В том числе «Разговоры о важном» — это тоже часть государственной политики в сфере образования», — рассказала Овсянникова.

Напомним, директор школы № 12 в Перми Елена Ракинцева покинула свою должность на фоне идеологического конфликта вокруг российской спецоперации. Трудовые отношения между директором и школой были прекращены 15 августа 2023 года. Сейчас функции директора школы возложены на заместителя директора Аллу Зобнину.

Ранее, в мае 2023 года, представители сообщества «Прикамские витязи» обратились в школу с просьбой провести внеклассные занятия на патриотическую тему, однако им отказали. Директор сослалась на 48-ю статью российского закона «Об образовании» и объяснила, что он запрещает использование образовательной деятельности для политической агитации.

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