На улице Героев Хасана в Перми загорелись склады Поделиться Твитнуть

В половине пятого утра 22 августа в Перми загорелись склады на ул. Героев Хасана. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту ЧП были направлены 46 пожарных и 10 единиц техники. Как пояснили в ведомстве, горение происходило внутри одноэтажного строения на площади 300 кв. м.

На пожаре нет погибших и травмированных. Ликвидировать огонь удалось в 5.19.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.