Алёна Бронникова Глава минздрава Прикамья представит на ближайшем заседании парламента доклад о состоянии здоровья населения Анастасия Крутень расскажет о демографии и мерах обеспечения кадрового голода в больницах края Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На ближайшем заседании Законодательного собрания Пермского края министр здравоохранения региона Анастасия Крутень представит доклад по итогам 2022 года о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Прикамье. Документ внесён в повестку пленарного заседания 24 августа.

Согласно опубликованным данным, численность в Пермском крае снизилась с 2,58 млн чел. в 2021 году до 2,55 млн чел. в 2022 году. При этом и рождаемость, и смертность населения также показали в прошлом году динамику на снижение. Количество рождений уменьшилось на 7,5%, а количество умерших — на 20,3% по сравнению с показателями 2021 года.

Кроме того, в прошлом году наблюдался рост заболеваний, в том числе COVID-19 — на 23,1%, злокачественными новообразованиями — на 8%, а также отравлений, в том числе алкоголем — 37,2% и наркотиками — на 328,8%. Профилактические меры, обучение специалистов, оснащение учреждений новым оборудованием помогает ставить диагнозы на ранней стадии и своевременно начинать лечение.

Власти Пермского края уже не первый год принимают меры по улучшению демографической ситуации и здоровья населения. Одной из важных составляющих является подготовка профессиональных кадров и обеспечение их желаемой работой в комфортных условиях и достойной заработной платой.

Глава минздрава подведёт итоги за прошлый год по реализации программы «Земский доктор», а также в отдельном докладе расскажет о законопроекте, который предусматривает выплату стипендий студентам, обучающимся на бакалавриате в медицинских образовательных учреждениях по целевым договорам. Данный проект был внесён на рассмотрение губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Также на заседании рассмотрят поправки об обеспечении медицинских и педагогических работников бесплатными земельными участками, связанные с выявленными недочётами в принятом в прошлом году законе. Спикер парламента Валерий Сухих подчеркнул, что данный вопрос очень важен для реализации мер по снижению напряжённости, связанной с нехваткой медицинских кадров.

«Проблема требует времени, так как врачи и средний медперсонал не берутся «из ниоткуда». Да, у нас есть медицинские вузы и средние специальные учебные заведения этого профиля, но сегодня российские регионы в прямом смысле конкурируют за их выпускников. Поэтому важно, чтобы Пермский край оставался для них привлекательным местом не только для учебы, но и для жизни и работы», — добавил спикер.

На заседании также рассмотрят законопроект, который меняет методику расчёта бюджетных средств на составление протоколов об административных правонарушениях, законопроект, который позволит краевому бизнес-омбудсмену посещать без специального разрешения предпринимателей, находящихся под стражей. Депутаты обсудят предложение главы региона о формировании экологической культуры, а также заслушают доклад министра культуры Пермского края Аллы Платоновой о реализации национального проекта «Культура» в муниципальных образованиях.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.