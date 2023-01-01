Алёна Бронникова Власти Прикамья планируют изменить методику расчёта субвенций на административные протоколы Парламент рассмотрит законопроект на ближайшем заседании в августе Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение депутатов краевого Законодательного собрания законопроект об изменении методики расчёта субвенций, предоставляемых бюджетам муниципалитетов для составления протоколов об административных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован в повестке следующего заседания краевого парламента, которое состоится в августе.

В пояснительной записке уточняется, что за последний три года количество таких протоколов увеличилось в разы. Так, в 2020 году должностными лицами органов местного управления было составлено почти 6,9 тыс. протоколов, в 2021 году – более 14 тыс., а в 2022-м – 31,4 тыс.

В муниципалитетах также развивается административная практика по новым статьям: о нарушении порядка использования объекта озеленения, ненадлежащем содержании и использовании территории общего пользования, непроведению мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского и нарушении правил оплаты проезда в общественном транспорте. При этом суммы субвенций на фоне возросшего объёма обязанностей почти не изменились: с 1,5 тыс. руб. в 2020 году они увеличились до 1,9 тыс. руб. в 2023 году. Документ обращает внимание на то, что действующий подход, основанный на численности населения, не позволяет объективно компенсировать эту нагрузку.

«Принятие закона позволит повысить эффективность работы по исполнению переданных государственных полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях за счёт увеличения объёма субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований. А также за счёт применения при расчёте субвенций дополнительных корректирующих коэффициентов», — сообщается в пояснительной записке.

Проект исключает из расчёта субвенций критерий численности населения муниципалитета. Кроме того, предлагается ввести в расчёт коэффициент результативности, учитывающий обоснованность и эффективность проводимой работы по привлечению правонарушителей к административной ответственности, и коэффициент общественного порядка. Инициативу рассмотрят на ближайшем пленарном заседании регионального Заксобрания в августе.

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