В Перми следователи проводят проверку по факту падения ребёнка с 11 этажа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственными органами производится процессуальная проверка по факту падения маленькой девочки из окна жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительной информации, ребёнок 2019 г.р. находился вместе с членами своей семьи в квартире на 11 этаже многоквартирного дома 20 августа 2023 года. Временно оставшись без присмотра взрослых, ребёнок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Девочка скончалась на месте происшествия в результате полученных травм.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий были опрошены свидетели произошедшего, а также проведён осмотр места происшествия. В настоящее время продолжаются дополнительные проверки, направленные на выяснение всех обстоятельств данного инцидента. Результаты проверки будут использованы для принятия процессуального решения.

Правоохранительные органы напоминают: при оставлении ребёнка без присмотра следует обязательно закрывать окна; москитные сетки не являются надежной защитой от падений, так как дети могут опираться на них и выпадать наружу; не следует ставить мебель возле окна.

Рекомендуется установить блокираторы на окна, чтобы ребёнок не мог их самостоятельно открыть.

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