Максим Артамонов В Перми девочка выпала с 11-го этажа и разбилась насмерть Трагедия произошла в ЖК «Авиатор» Поделиться Твитнуть

Утром 20 августа из окна 11-го этажа в ЖК «Авиатор» выпала маленькая девочка. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

По данным краевого минздрава, ребёнок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Это уже не первый случай выпадения детей из окон за последние несколько месяцев.

Напомним, утром 27 мая в Кировском районе Перми по ул. Капитанской, 20 с третьего этажа выпал двухлетний ребёнок. Сообщалось, что он опёрся о москитную сетку, она порвалась, и мальчик рухнул вниз. В этот момент в квартире находился отец малыша. В тяжёлом состоянии малыша доставили в больницу.

Проблема выпадения детей из окон в Пермском крае и по всей России стоит очень остро. Главная причина — безответственность родителей. В полиции напоминают, что падение из окна остаётся одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, и призывают взрослых принять все меры для недопущения трагедий.

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