Олег Антонов Врачи рассказали о состоянии двухлетнего ребёнка, выпавшего в Перми из окна третьего этажа Поделиться Твитнуть

Состояние выпавшего из окна в Перми двухлетнего мальчика тяжёлое. Врачи продолжают бороться за жизнь ребёнка. Об этом журналистам рассказали сегодня, 28 мая, в минздраве региона.

Напомним, несчастный случай произошёл утром 27 мая в Кировском районе Перми по ул. Капитанской, 20: с третьего этажа выпал двухлетний ребёнок. Сообщалось, что он опёрся о москитную сетку, она порвалась и мальчик рухнул вниз. В этот момент в квартире находился отец малыша.

По факты ЧП СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку.

Проблема выпадения детей из окон в Пермском крае и по всей России стоит очень остро. Главная причина — безответственность родителей. В полиции напоминают, что падение из окна остаётся одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, и призывают взрослых принять все меры для недопущения трагедий.

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