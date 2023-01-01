Максим Артамонов
Новым начальником Свердловской железной дороги стал Павел Бурцев
Он сменил на этом посту Ивана Колесникова
Назначен новый начальник Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» — им стал занимавший ранее должность первого заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Павел Бурцев. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании.
Ранее возглавлявший СвЖД Иван Колесников назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД», курирующим пассажирский комплекс.
Иван Колесников возглавлял СвЖД с апреля 2019 года. При нём из Екатеринбурга начали ездить первые «Ласточки».
Павел Бурцев родился в 1970 году. Окончил Петербургский госуниверситет путей сообщения по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта». Имеет степень кандидата социологических наук.
Работать начал в 1992 году первая должность - инженер-технолог в локомотивном депо Ленинград-Сортировочный-Витебский Октябрьской железной дороги.
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