Максим Артамонов Новым начальником Свердловской железной дороги стал Павел Бурцев Он сменил на этом посту Ивана Колесникова Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал РЖД

Назначен новый начальник Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» — им стал занимавший ранее должность первого заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Павел Бурцев. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании.

Ранее возглавлявший СвЖД Иван Колесников назначен заместителем генерального директора ОАО «РЖД», курирующим пассажирский комплекс.

Иван Колесников возглавлял СвЖД с апреля 2019 года. При нём из Екатеринбурга начали ездить первые «Ласточки».

Павел Бурцев родился в 1970 году. Окончил Петербургский госуниверситет путей сообщения по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта». Имеет степень кандидата социологических наук.

Работать начал в 1992 году первая должность - инженер-технолог в локомотивном депо Ленинград-Сортировочный-Витебский Октябрьской железной дороги.

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