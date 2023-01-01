Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников уходит в отставку
Он трудоустраивается в центральный аппарат компании
Руководитель Свердловской железной дороги Иван Колесников оставляет свой пост и трудоустраивается в центральный аппарат компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал».
По данным издания, он возглавит департамент пассажирских перевозок ОАО «РЖД».
Начальником СвЖД может быть назначен первый замначальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Павел Бурцев.
Иван Колесников руководил СвЖД с апреля 2019 года.
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