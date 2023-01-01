Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Ночь города» завершится световым шоу на Каме Фестиваль «Город встреч» закрывается 26 августа Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В оргкомитете «Пермь-300» «Новому компаньону» рассказали, какие события состоятся 26 августа, в день закрытия фестиваля «Город встреч».

Закрытие пройдёт под названием «Ночь города» (напомним, фестиваль открывался в День города, 12 июня), но начнётся довольно рано утром: в 10:00 стартуют специально разработанные экскурсии. Во время этих эксклюзивных прогулок с гидом можно будет оказаться внутри старинных зданий, обычно закрытых для свободного посещения, а также за кулисами театров. В программе экскурсий — посещение Дома Грибушина, Дягилевской гимназии, Дома чекистов, ТЮЗа и музея предприятия «Пермские моторы».

Собственно вечерние события начнутся в 20:00 на открытой сцене перед Органным залом: здесь пройдёт концерт, специально подготовленный совместно Пермской краевой филармонией и Пермским театром оперы и балета. Филармонический оркестр русских народных инструментов выступит с солирующими классическими инструментами — скрипкой, фортепиано, саксофоном и другими. В программе концерта — произведения популярной классической музыки и мелодии кино в специальных аранжировках.

Пермский театр оперы и балета подготовил специальные выпуски спектакля-«бродилки» Location: прогулка стартует в 22:00 и завершится в полночь.

Главное гала-шоу пройдёт перед Театром-Театром и начнётся в 20:30. В программе — выступления победителей проекта «ПроЯвись», артистов Пермского театра оперы и балета, группы «Давинчи», рэпера Loc-Dog, DJ Smash. Хэдлайнеры концерта — Лев Лещенко и группа «Ленинград».

Ожидается, что концерт завершится к полуночи, и ровно в полночь начнётся световое шоу на Каме. С набережной зрители увидят старт подсвеченных воздушных шаров и парад разноцветных яхт, тоже с подсветкой. Шоу будет продолжаться в течение двух часов.

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