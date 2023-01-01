Алёна Бронникова Более четверти жителей Пермского края получают зарплату выше средней по стране Прикамье занимает 33 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 25,9% жителей получают заработную плату выше среднего уровня по России. РИА Новости составили второй ежегодный рейтинг регионов по доле работников с высокой зарплатой. Основным показателем ранжирования было число работающих жителей 85 субъектов, получающих на руки среднюю по стране или больше средней зарплату с учётом различий в региональных ценах.

«Согласно исследованию, в последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. С июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России составила 59 тыс. руб., что на 13,2% больше, чем за предыдущий 12-месячный период», — отмечают в издании.

Прикамье заняло в этом рейтинге 33 место. При этом доля сотрудников, которые получают зарплату выше двух средних по стране, составляет 6,4%.

При этом в рейтинге наш край отстал от Белгородской области, где 26,1% жителей зарабатывают выше среднего показателя и 4,7% — выше двух средних. А также от Республики Башкортостан, где 26,2% — доля получающих выше средней зарплаты и 6,6% тех, кто получает более двух средних зарплат. Тот же процент — 25,9, как и в Прикамье, получают работники из республики Тыва, однако выше двух средних зарплат получают всего 5,2%.

Лидерами во всероссийском рейтинге оказались Ямало-Ненецкий АО — 75%, Ненецкий АО — 61,4% и Ханты-Мансийский АО — 60,8%. Как отмечают эксперты, в целом первые строчки занимают сибирские, северные или дальневосточные регионы, что связано с хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью. Крупнейшие российские города Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку по доле работников, получающих зарплаты выше среднего, — 44,4 и 43,2% соответственно, из них 15,2 и 14,5% получают зарплаты более двух средних.

Аутсайдерами в ТОПе оказались Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия. Они заняли 83, 84 и 85 строчки соответственно. В Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках выше среднего зарплаты получают 10,1% сотрудников, а в Республике Ингушетия — всего 8,8%. По данным экспертов, всего у 12 регионов количество работников, получающих зарплаты выше среднего, составляет менее 15%. В этом случае статистика может быть искажена из-за большой доли «зарплат в конвертах».

Ранее ИА Новости публиковали рейтинг российских регионов по динамике зарплат. Пермский край занял в нём 30 место. По расчётам экспертов, через 10 лет половина работников в крае будут получать более 100 тыс. руб. в месяц.

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