Максим Артамонов Пермский край занял 30 место в России по динамике зарплат По расчётам экспертов, через 10 лет половина работников Прикамья будут получать более 100 тыс. руб. в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты агентства РИА Новости проанализировали динамику зарплат в российских регионах. Субъекты РФ ранжировали по количеству лет, необходимому для достижения в регионе медианной зарплаты в 100 тыс. руб. в месяц.

Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ.В этом регионе более четверти работников уже получают такую зарплату. Предполагается, что менее чем через три года таких работников будет половина.

Второе и третье места в рейтинге разделили два других северных региона — Чукотка и Магадан. Однако они сильно отстали от лидера, в обоих регионах зарплата у половины работников в 100 тысяч рублей и выше (с учетом уровня цен) будет достигнута через 5,2 и 5,3 года соответственно. Как отмечают составители рейтинга, лидерство трёх регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях. Сейчас у многих работников в этих регионах чистая зарплата превышает 100 тыс. руб. в месяц, но и цены в этих регионах очень высоки.

Пермский край занял в этом рейтинге 30-е место. По данным составителей рейтинга, через 9,8 лет в нашем регионе более 50% работников будут получать зарплату выше 100 тыс. руб. А для того, чтобы 75% работников зарабатывали более 100 тыс. руб., потребуется 14,1, говорится в исследовании.

Последние места в списке заняли Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Жители этих республик смогут приблизиться к такому уровню заработков минимум через 15 лет.

Для корректного межрегионального сравнения зарплаты в различных регионах учитывалась разница в розничных ценах, зарплаты брались по паритету покупательной способности (ППС).

Согласно исследованию, в 2022 году номинальная зарплата в России выросла почти на 12,6% до 55,8 тыс. руб. в среднем на одного занятого (с учётом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты в регионах сильно отличаются. По оценкам экспертов РИА Новости, половина работников в России получает зарплату более 40 тыс. руб. в месяц.

Напомним, согласно данным Пермьстата, в январе этого года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась на уровне 50 914,3 руб. Это на 9,3% больше по сравнению с январем прошлого года (тогда показатель был равен 45 151,3 руб.).

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