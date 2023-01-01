В январе среднемесячная зарплата в Прикамье составила 50,9 тысяч рублей Самый высокий заработок сложился в сфере добычи полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе 2023 года в Пермском крае сложилась на уровне 50 914,3 руб. Это на 9,3% больше по сравнению с январем прошлого года (тогда показатель был равен 45 151,3 руб.) Данные приводит Пермьстат.

При этом реальная начисленная зарплата, которая рассчитывается с учётом индекса потребительских цен, в январе 2023 года уменьшилась на 2,5% по отношению к АППГ.

Лидерами по уровню зарплат по итогам первого месяца текущего года стали работники таких сфер деятельности, как «добыча полезных ископаемых» — 77 741,5 руб., «информация и связь» — 68 337 руб., «обрабатывающие производства» — 60 435,9 руб.

В аутсайдерах — «административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги» — 30 910,7 руб., «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» — 33 019,5 руб., «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — 34 015 руб.

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