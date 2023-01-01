В Прикамье в 2023 году снизилась смертность и рождаемость Поделиться Твитнуть

Пермьстат проанализировал демографическую ситуацию за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В результате исследования было выяснено, что рождаемость снизилась на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За январь-июнь 2023 года было зарегистрировано 11 115 новорождённых, в то время как в прошлом году в этот же период было зарегистрировано 11 490 рождений.

Также было отмечено, что треть всех родившихся детей (33,7%) являются первенцами. Вторых детей было 32,4% (против 32,9 и 34,7% в прошлом году соответственно). Отмечается, что всё чаще семьи решаются на рождение третьего и последующих детей, которые составляют 34% от общего числа новорождённых. Особенно часто рождают детей женщины 30-34 лет.

Кроме того, специалисты отметили значительное снижение смертности на 9%. В текущем году умерло 16 834 чел., в то время как в прошлом году – 18 491. Среди умерших 27,8% – люди трудоспособного возраста.

Естественная убыль населения составила в Прикамье 5719 чел.

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