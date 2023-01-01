Андрей Стрельцов «Амкар» добыл ничью в Курске Это позволило пермской футбольной команде остаться на четвёртом месте в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Очередной матч чемпионата Второй лиги А пермский «Амкар» провёл на выезде в Курске. Поединок с одним из лидеров группы курским «Авангардом» завершился вничью - 1:1.

В начале встречи капитан пермяков Евгений Тюкалов забил со стандарта, но через несколько минут куряне сравняли счёт.​ На 73 минуте Матюшенко мог принести победу «красно-чёрным», однако его удар со штрафного приняла на себя штанга.

Подопечные Ивана Черенчикова остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Следующая игра для «Амкара» пройдёт в Перми. 27 августа состоится поединок со столичным клубом «Родина-2». ​

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