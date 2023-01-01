Андрей Стрельцов «Звезда-2005» обыграла ЖФК «Рязань-ВДВ» Поделиться Твитнуть

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в рамках 17 тура Суперлиги на своём поле обыграла «Рязань-ВДВ».

Счёт в игре открыли «звёздочки» на 55 минуте, когда с передачи Полины Рогожкиной отличилась Елизавета Сергейчик. На 68 минуте София Шишкина удвоила преимущество пермской команды. Уже в добавленное время гостьи забили гол престижа. В итоге победа «Звезды-2005» 2:1.

Подопечные Елены Сусловой остались на четвёртом месте в турнирной таблице первенства и 26 августа сыграют в Перми с грозным ЦСКА, возглавляющим гонку в чемпионате.

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