В Перми 18 августа установлен температурный рекорд Воздух прогрелся до +32° Поделиться Твитнуть

В Перми 18 августа, как и ожидалось, состоялся суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбики термометров в краевом центре поднялись до +32° (предыдущий рекорд +31,8°). Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГИНУ.

Самой же жаркой пятница была в Оханске, Чайковском и Чернушке — там воздух прогрелся почти до +33°.

На севере при прохождении холодного фронта отмечались грозы, в Гайнах выпало 13 мм осадков.

Синоптики добавили: «Это был последний жаркий день нынешнего лета. Сегодня с прохождением холодного фронта похолодает примерно на 10°, и в начале следующей недели похолодание продолжится».

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