В Пермском крае открылась охота на массовые виды пернатой дичи Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 19 августа, в Пермском крае открылась основная летне-осенне-зимняя охота на массовые виды пернатой дичи. Об этом сообщили в минприроды региона.

Однако выстрелы в угодьях были изредка слышны с 25 июля, так как для охоты с подружейными собаками разрешения выдавались ранее.

Выдача разрешений на охоту на тот или иной вид птиц началась месяц назад, основной поток желающих пришёлся на последние две недели. Как отметили в министерстве, в основном заявления поступают на водоплавающую дичь, большей частью на диких уток.

С 19 августа также разрешено добывать рябчика, вальдшнепа, тетерева и глухаря, а также пернатую дичь, обитающую на водоёмах и полях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.