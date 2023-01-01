С начала года в Пермском крае зарегистрировано 147 лесных пожаров Огонь уничтожил 350 га леса Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С начала года в Пермском крае произошло 147 лесных пожаров, пройденная огнём площадь составляет более 350 га. Об этом сообщили в минприроды региона.

В ведомстве отметили, что сейчас ежедневно регистрируются 3-5 лесных пожаров. Это связано со сложными погодными условиями: высокими температурами воздуха и отсутствием осадков

В министерстве призвали граждан быть бдительными, находясь в лесу, и соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, нельзя разводить костры в хвойных молодняках; бросать горящие спички, окурки; применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином материалы; засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; выжигать травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

Минприроды напоминает, что в Пермском крае до 10 сентября установлен особый противопожарный режим.

«Если вы обнаружили возгорание в лесу, сообщите об этом в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00», — добавили в ведомстве.





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