Андрей Стрельцов
«Кама» начала турнир в Ярославле с поражения
Пермская волейбольная команда уступила ВК «Нова»
В Ярославле стартовал волейбольный турнир памяти Евгения Николаевича Заяшникова с участием четырёх команд, готовящихся к новому сезону. В своём первом поединке пермская «Кама» встретилась с клубом из Суперлиги «Нова» (Самарская область). Пермяки смогли оказать сопротивление только в первой партии, а общий итог встречи 3:0 в пользу волжан.
19 августа «Кама» сыграет с хозяевами турнира ВК «Ярославич», а 20 августа встретится со столичным ЦСКА.
Вторым тренировочный турниром для подопечных Владимира Викулова станут соревнования памяти Старченко в Костроме.
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