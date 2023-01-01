Андрей Стрельцов «Кама» начала турнир в Ярославле с поражения Пермская волейбольная команда уступила ВК «Нова» Поделиться Твитнуть

фото: ВК "Кама"

В Ярославле стартовал волейбольный турнир памяти Евгения Николаевича Заяшникова с участием четырёх команд, готовящихся к новому сезону. В своём первом поединке пермская «Кама» встретилась с клубом из Суперлиги «Нова» (Самарская область). Пермяки смогли оказать сопротивление только в первой партии, а общий итог встречи 3:0 в пользу волжан.

19 августа «Кама» сыграет с хозяевами турнира ВК «Ярославич», а 20 августа встретится со столичным ЦСКА.

Вторым тренировочный турниром для подопечных Владимира Викулова станут соревнования памяти Старченко в Костроме.

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