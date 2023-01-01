Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл «Горняк УГМК» в контрольном поединке
Пермский хоккейный клуб продолжает подготовку к новому сезону, который стартует уже через две недели. Очередным соперником подопечных Сергея Бердникова стала команда ВХЛ «Горняк УГМК».
Матч прошёл в Верхней Пышме Свердловской области. И вновь победу одной из команд определил единственный гол. Общий счёт встречи 3:2. Голы у пермяков забросили Дмитрий Аржанов, Дмитрий Воробьев и Денис Дюрягин.
Вторая встреча состоится 19 августа. Напомним, что ранее «молотобойцы» обменялись победами с «Ижсталью» и «Челметом».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.