Максим Артамонов Пермская транспортная прокуратура проводит проверку происшествия с аэропорту Утром там там не смог взлететь самолёт до Сочи из-за собаки Поделиться Твитнуть

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, который произошёл утром в аэропорту Большое Савино, где воздушное судно прекратило взёт из-за собаки, которая находилась на взлётной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдения аэропортом требований законодательства о безопасности полётов.

Напомним, происшествие случилось 18 августа в 6:11 утра. Во время разбега самолёта авиакомпании «Победа», выполняющего рейс Пермь—Сочи, экипажу была дана команда прекратить взлёт из-за того, что на полосу выбежала собака.

Лайнер был вынужден вернуться на стоянку. В итоге вылет рейса был задержан до 7:50.

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