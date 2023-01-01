Собака остановила взлёт самолёта в аэропорту Перми Животное выбежало на взлётную полосу Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 18 августа, в 6 час. утра произошёл инцидент в пермском аэропорту. Во время разбега самолёта авиакомпании «Победа», выполняющего рейс Пермь—Сочи, экипажу была дана команда прекратить взлёт из-за того, что на полосу выбежала собака. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Лайнер был вынужден вернуться на стоянку.

В итоге вылет рейса ДР 366 был задержан до 7.50 — эти данные опубликованы на сайте пермского аэропорта.

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