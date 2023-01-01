Максим Артамонов В Перми за неделю на воде спасли девять человек Из них — двое детей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С 10 по 17 августа сотрудники Пермской городской службы спасения вытащили из воды девять человек, в том числе двоих детей. Первая медицинская помощь была оказана отдыхающим 11 раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

За это же время полиция, чиновники и спасатели провели 31 межведомственный рейд в прибрежных зонах. За нарушение правил охраны жизни людей на воде был составлен один административный протокол.

Отдыхающим напомнили об опасности купания в запрещённых местах и необходимости следить за детьми, не отпускать их купаться одних.

Кроме того, дополнительно организовано дежурство матросов-спасателей на передвижных постах в районе Речного вокзала и на Мулянке.

Сейчас в Перми действуют четыре организованных места отдыха у воды. Это пляжи на правом берегу Камы у Коммунального моста в Ленинском районе, на Мотовилихинском пруду, в районе КамГЭС и на левом берегу залива Сылвы в посёлке Новые Ляды. Все они оборудованы. Там есть посты спасателей.

Напомним, накануне, 17 августа, были спасены мальчик и девочка, которые купались в Добрянке. Спасатели МБУ «Благоустройство» вытащили их из воды. Одного ребёнка госпитализировали. Однако он скончался в больнице.

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