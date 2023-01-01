С 25 августа температура воздуха в Пермском крае может опуститься ниже ноля Заморозки возможны в ночные часы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Последняя декада августа (20-31 число) в Пермском крае по температуре воздуха ожидается в пределах нормы со слабым отрицательным отклонением. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог.и.я». По их данным, к началу следующей недели в Прикамье начнёт поступать прохладный воздух. Дневная температура упадёт до +15...+20° С, а в ночные часы будет всего +5...+10° С.

«С высокой долей вероятности в районе 25 августа и до конца лета в Пермском крае мы увидим первые переходы через 0° С в сторону понижения, то есть заморозки», — сообщили синоптики. Они добавили, что в целом указанные диапазоны температуры являются нормой для Среднего Урала.

До 22-23 августа в регионе не будет обильных дождей. На более долгий срок картина по осадкам пока остаётся неясной.

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