Максим Артамонов Шесть вузов Прикамья объявили о дополнительном наборе студентов Вакантными остаются более 700 бюджетных мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дополнительный набор на бюджетные места открыты в шести вузах Пермского края. Речь идёт о Пермском классическом университете, Политехе, медуниверситете, фармацевтической академии, аграрно-технологическом университете и Чайковской академии физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В этих вуза остаются вакантными 740 мест по 82 специальностям и направлениям бакалавриата. Абитуриенты могут подать документы до 29 августа.

Дополнительный приёмом принято называть «новую» приёмная кампанию. При этом порядок поступления в ней такой же, как и в основном потоке. Для этого вуз объявляет о количестве свободных бюджетных мест, после чего абитуриенты могут подать заявление на поступление. Документы можно принести лично, отправить по почте России, через сайт вуза или портал Госуслуг.

Напомним, на прошлой неделе «Новый компаньон» уже сообщал о том, что три пермских вуза объявляли дополнительный приём первокурсников на бюджетные места.

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