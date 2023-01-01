Пермские вузы объявили дополнительный приём первокурсников на бюджетные места Подробная информация размещена на сайтах учебных заведений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском политехе началось дополнительное зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета, включённых в конкурсные списки. Приём оригиналов документов об образовании завершится в 14:00 12 августа. Список направлений опубликован на сайте вуза.

Для участия в дополнительном приёме лица, поступающие на бакалавриат и специалитет на основе ЕГЭ, не входившие в конкурсные списки, должны подать документы до 25 августа.

В ПГНИУ также объявлен дополнительный набор на бюджетные места бакалавриата и специалитета, в том числе на места в рамках особой, специальной и целевой квот. Приём документов ведётся с 15 по 24 августа. Оригиналы документов необходимо принести до 18:00 28 августа. Приказ о зачислении будет опубликован 29 августа.

«В свою студенческую семью абитуриентов ждут биологи, географы, геологи, физики и химики», — говорится в сообщении. Полная информация о вакантных местах доступна на сайте.

Дополнительный набор абитуриентов на специальность «Медико-профилактическое дело» объявил Пермский государственный медицинский университет им. Вагнера. Для поступления выпускники школ должны иметь результаты ЕГЭ — химия, биология или математика (профиль), каждый предмет по 40 баллов. Выпускники колледжей и техникумов обязаны сдать внутренние экзамены, сообщают в пресс-службе вуза.

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