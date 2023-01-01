Максим Артамонов Природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с массовой гибелью рыбы в Каме Ранее причиной происшествия назвали жару и нехватку кислорода в воде Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Ситуацию с массовой гибелью рыбы в Каме контролирует природооохранная прокуратура. Об этом сообщили в прес-службе прокуратуры Пермского края.

Накануне заместитель природоохранного прокурора Дмитрий Красноперов выезжал на место массовой гибели рыб и скоординировал работу специалистов Росприроднадзора и Росрыболовства. В реке были отобраны пробы поверхностной воды и сделаны замеры содержания кислорода и температуры воды.

Напомним, на этой неделе в соцсетях появилась информация о массовой гибели рыбы в Каме в районе ул.1905 года и в Закамске.

На место выезжали представители Росрыболовства. По их словам причиной стала жаркая погода, которая стоит длительное время. Это приводит к низкому уровню воды, а высокая температура воды вызывает её цветение и появление большого количества сине-зелёных водорослей. Водоросли поглощают кислород ночью, и в итоге это приводит к замору рыбы, которая погибает от удушья.

Больше всего погибло особей из семейства окунёвых, таких как судак, окунь и ёрш. Они являются самыми зависимыми от кислорода среди всех видов, которые обитают в Прикамье.

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