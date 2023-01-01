Названа причина массовой гибели рыбы в Каме в районе Перми Замор произошёл из-за жаркой погоды Поделиться Твитнуть

Представители Росрыболовства назвали причину массовой гибели рыбы в Каме в районе ул. 1905 года и микрорайона Закамск в Перми. Они указали, что ситуация в этом году аналогична прошлогодней. Жаркая погода длительное время сохраняется, что приводит к низкому уровню воды, а высокая температура воды вызывает её цветение и появление большого количества сине-зелёных водорослей. Эти водоросли поглощают кислород ночью. Всё это приводит к замору рыбы, она погибает от удушья. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Как отметил заместитель начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Павел Ермаков, больше всего погибло особей из семейства окунёвых, таких как судак, окунь и ёрш. Они являются самыми зависимыми от кислорода среди всех видов, которые обитают в Прикамье.

Сейчас проводятся проверки всех фактов гибели рыбы. Эксперты исследуют пробы воды из Камы для выявления возможного химического загрязнения. Тем не менее, всё указывает на то, что причиной гибели рыбы является замор. В настоящее время уровень кислорода в водоёмах остаётся критическим.

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