У вокзала Пермь II сгорело такси Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В четверг, 17 августа, около 20 час. на ул. Ленина, недалеко от ст. Пермь II загорелся автомобиль такси. К месту ЧП были вызваны пожарные. На тушение прибыли 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, у автомобиля загорелась пластиковая обшивка и передние сидения. Площадь пожара составила 1 кв. м.

В результате ЧП никто не пострадал. Ликвидировать горение удалось в 20:26.

Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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