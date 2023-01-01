Андрей Стрельцов
Пермячка Екатерина Ивонина стала победительницей турнира «Королева российского спорта»
Она первенствовала на дистанции 3000 метров с барьерами
В Екатеринбурге прошёл первый день Финала международной серии профессиональных соревнований по легкой атлетике «Королева российского спорта». За медали боролись сильнейшие атлеты России и Беларуси.
В беге на 3000 метров с препятствиями у женщин не было равных Екатерине Ивониной. Пермская спортсменка выиграла с лучшим результатом сезона в России 9 мин 15,94 сек.
Напомним, что ранее в этот же день свою золотую награду выиграл еще один пермский спортсмен. Константин Холмогоров из Кизела был быстрее всех на дистанции 1500 метров. Таким образом в копилке сборной края уже две золотые медали.
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