Андрей Стрельцов Пермские бегуны отличились на престижных атлетически состязаниях в Екатеринбурге Успех пришёл к ним на дистанции 1500 метров Поделиться Твитнуть

Константин Холмогоров

Министерство спорта Пермского края

В Екатеринбурге 17 августа начался Финал международной серии профессиональных соревнований по легкой атлетике «Королева российского спорта». Среди его участников — сильнейшие атлеты нашей страны и Беларуси.

В первый день соревнований бегун из Пермского края Константин Холмогоров с результатом выигрывает золотую медаль в забеге на 1500 метров. Еще один пермский спортсмен Станислав Угрин стал пятым, при этом установив свой личный рекорд.

Отметим, что на финале «Королевы российского спорта» достаточно солидный призовой фонд.

​Победители получат по 300 000 руб. от​ Всероссийской федерации легкой атлетики, серебряные призеры — 200 000, бронзовые — 100 000, 4 место — 50 000, 5 место — 30 000, 6 место — 20 000 руб.

Дополнительное призовое вознаграждение в размере 100 000 рублей, как и на любом этапе Серии, выплачивается спортсменам, показавшим результат, равный или превышающий норматив для Олимпийских игр 2024.

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