Андрей Стрельцов
Пермские бегуны отличились на престижных атлетически состязаниях в Екатеринбурге
Успех пришёл к ним на дистанции 1500 метров
В Екатеринбурге 17 августа начался Финал международной серии профессиональных соревнований по легкой атлетике «Королева российского спорта». Среди его участников — сильнейшие атлеты нашей страны и Беларуси.
В первый день соревнований бегун из Пермского края Константин Холмогоров с результатом выигрывает золотую медаль в забеге на 1500 метров. Еще один пермский спортсмен Станислав Угрин стал пятым, при этом установив свой личный рекорд.
Отметим, что на финале «Королевы российского спорта» достаточно солидный призовой фонд.
Победители получат по 300 000 руб. от Всероссийской федерации легкой атлетики, серебряные призеры — 200 000, бронзовые — 100 000, 4 место — 50 000, 5 место — 30 000, 6 место — 20 000 руб.
Дополнительное призовое вознаграждение в размере 100 000 рублей, как и на любом этапе Серии, выплачивается спортсменам, показавшим результат, равный или превышающий норматив для Олимпийских игр 2024.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.