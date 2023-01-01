Алёна Бронникова Полиция Перми возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Докучаева Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Следователи отдела полиции Дзержинского района возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей 16 августа, в 21.00 на ул. Докучаева в Перми (район Соснового бора). Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Сотрудники выявили признаки состава преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек. Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы и права занимать определённые должности. Ведутся следственные действия.

Напомним, ДТП произошло рядом с домом по ул. Докучаева, 33. Водитель 1989 года рождения за рулём автомобиля «Рено Логан» при развороте не предоставил преимущество автомобилю «Форд Фокус», который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.

В результате аварии 34-летний водитель «Форд Фокуса» погиб на месте, а его 22-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Кроме этого, с различными травмами в больницу попали водитель «Рено» и пассажиры «Форда»: женщина 1994 г.р. с трёхлетним ребёнком.





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