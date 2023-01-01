Алёна Бронникова

Полиция Перми возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Докучаева

Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы

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ДТП Авария

Фото: telegram-канал "Полиция Прикамья"

Следователи отдела полиции Дзержинского района возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей 16 августа, в 21.00 на ул. Докучаева в Перми (район Соснового бора). Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Сотрудники выявили признаки состава преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек. Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы и права занимать определённые должности. Ведутся следственные действия.

ДТП, авария

Фото: telegram-канал "Полиция Прикамья"

Напомним, ДТП произошло рядом с домом по ул. Докучаева, 33. Водитель 1989 года рождения за рулём автомобиля «Рено Логан» при развороте не предоставил преимущество автомобилю «Форд Фокус», который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.

В результате аварии 34-летний водитель «Форд Фокуса» погиб на месте, а его 22-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Кроме этого, с различными травмами в больницу попали водитель «Рено» и пассажиры «Форда»: женщина 1994 г.р. с трёхлетним ребёнком.


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