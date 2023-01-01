В Перми в ДТП на улице Докучаева два человека погибли и трое ранены
Среди доставленных в больницу — трёхлетний ребёнок
В среду, 16 августа, в 21.00 на ул. Докучаева в Перми (район Соснового бора) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в краевом управлении МВД, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Рено Логан» при развороте не предоставил преимущество автомобилю «Форд Фокус», который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.
В результате аварии 34-летний водитель «Форд Фокуса» погиб на месте, а его 22-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.
Кроме этого, с различными травмами в больницу попали водитель «Рено» и пассажиры «Форда»: женщина 1994 г.р. с трёхлетним ребёнком.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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