В Перми в ДТП на улице Докучаева два человека погибли и трое ранены Среди доставленных в больницу — трёхлетний ребёнок Поделиться Твитнуть

В среду, 16 августа, в 21.00 на ул. Докучаева в Перми (район Соснового бора) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в краевом управлении МВД, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Рено Логан» при развороте не предоставил преимущество автомобилю «Форд Фокус», который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.

В результате аварии 34-летний водитель «Форд Фокуса» погиб на месте, а его 22-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.

Кроме этого, с различными травмами в больницу попали водитель «Рено» и пассажиры «Форда»: женщина 1994 г.р. с трёхлетним ребёнком.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.