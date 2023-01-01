Алёна Бронникова В Прикамье цены на бензин растут 18 неделю подряд Регион оказался в лидерах по средней цене на дизель Поделиться Твитнуть

Фото: сайт "Цены на бензин в России"

На прошлой неделе в Пермском крае продолжили расти потребительские цены на бензин и дизельное топливо. По данным Росстата, регион оказался лидером в Приволжском федеральном округе, средняя цена в Прикамье составила 54,28 руб./л.

По данным на 14 августа, бензин АИ-92 за этот период вырос на 17 коп., до 49,67 руб., АИ-95 — на 20 коп., до 53,95 руб., заметнее всего дорожает АИ-98 — за неделю его цена выросла на 85 коп. и достигла до 65,19 руб.

Стоимость дизельного топлива повысилась на 29 коп. до 60,82 руб. руб. Это самая высокая цена за литр среди регионов ПФО.

Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти уже 18 неделю подряд. Динамику отслеживает региональное отделение ФАС России, однако на данный момент нарушения не зафиксированы.

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