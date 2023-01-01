Алёна Бронникова Антимонопольщики Прикамья не выявили нарушений при мониторинге цен на топливо В целом количество жалоб уменьшилось в 2,5 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рост стоимости автомобильного бензина в Пермском крае продолжается уже несколько недель подряд. Как сообщили в региональном УФАС во время пресс-конференции 15 августа, ведомство непрерывно проводит мониторинг цен.

На данный момент нарушений в удорожании топлива не выявлено. Замруководителя управления Вероника Авлиярова объяснила, что рост цен не превысил рост уровня инфляции.

Кроме того, количество поступивших в краевое УФАС жалоб на стоимость нефтепродуктов снизилось примерно в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение первого полугодия в ведомство поступало по одному-два обращения в месяц. При этом пиком стал июль — жители Прикамья стали направлять около четырёх жалоб в неделю.

По данным ведомства, на пятницу, 11 августа, на АЗС «Лукойл» цена за литр АИ-92 составила 49,67 руб., средняя цена в регионе на 7 августа была зафиксирована на уровне 49,5 руб. Литр АИ-95 на 11 августа стоил 53,96 руб., тогда как средняя по региону на 7 число составляла 53,75 руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.