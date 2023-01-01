Рост цен на бензин в Пермском крае продолжается 17 недель подряд Литр АИ-98 подорожал сразу на 45 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На прошлой неделе в Пермском крае снова был зафиксирован рост цен на все виды бензина и дизтоплово. Об этом сообщает Росстат.

Самый большой скачок цены был у АИ-98, который подорожал на 45 коп. и теперь стоит 64,34 руб./л. АИ-92 стал дороже на 28 коп. (49,5 руб./л). Цена на АИ-95 выросла на 32 коп. (53,75 руб./л).

Дизельное топливо подорожало на 25 коп. и теперь стоит 60,53 руб./л.

Уже 17 недель подряд цены на бензин в Пермском крае продолжают расти.

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